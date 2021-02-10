عبادات يجوز فعلها للحائض والنفساء.. ومحظورات يبتعدن عنها

عبادات يجوز فعلها للحائض والنفساء ، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة النفساء تصلي عند انقطاع الدم عنها وبيان طهرها.





أقل مدة للنفاس

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "متى تصلي المرأة النفساء ؟ أن أقل النفاس للمرأة ضخة من الدم، وأوسطه أربعين يوما، وأكثره ستين يوما، مشيرا إلى أن المرأة لو انقطع دمها خلال الستين يوما فعليها الاغتسال والصلاة، ولو زاد عن الستين يوما فتغتسل وتصلي.





عبادات للمرأة وقت النفاس

المرأة لها أن تذكر الله بلسانها سواء أكانت فى فترة طهرها أو فى فترة حيضها، فهذا لا يمنع أن تجرى ذكر الله على لسانها وأن تقول أذكار الصباح والمساء وتردد الأذان وغيره من الأذكار.





الحج للمرأة النفساء

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائلة تقول "هل يجوز للمرأة أداء مناسك الحج أثناء فترة النفاس مع العلم أن الدم سيكون متوقفًا في أيام الحج؟".





وقال "وسام" عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على الفيس بوك، إن الفقهاء اختلفوا حول "هل النقاء في الحيض، حيض ام طهر" ولكن تيسيرًا على الناس ومراعاة لمثل هذه الظروف فإننا نأخذ بالقول الأيسر الذي يقول إن النقاء في الحج طهر طالما لم ينزل أي نقطة دم من المرأة.





وتابع: بهذا تتوكل هذه المرأة على الله لقضاء مناسك الحج كما يجب أن تكون، مضيفا أنه حتى مع نزول الدم في هذه الحالة، فهذه المرأة لا يجوز لها الطواف والصلاة فقط، ولكن كل مناسك الحج متاحة لها.





عبادات للمرأة الحائض

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال تقول صاحبته: "ما هي أحوال المرأة الحائض في نهار رمضان؟".

وأجابت نورا عبد الفضيل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من شروط صحة الصيام خلو المرأة وطهرها من الحيض والنفاس، فلا يجب عليها الصوم أو الصلاة في هذه الفترة.

وتابعت: على المرأة الحائض أن تستثمر وقتها في الذكر والدعاء، فإن أتاها الحيض في أي وقت من نهار رمضان فسد صومها وعليها أن تقصي هذا اليوم وإن انقطع دم الحيض قبل أذان الفجر فلها أن تجدد نيتها وتصوم ثم تغتسل بإذن الله ولها أن تؤخر الاغتسال بعد أذان الفجر ولكن عليها الإسراع في الاغتسال لأداء الصلاة في وقتها.





لماذا تقضي المرأة الحائض الصيام دون الصلاة؟

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة المفروضة بالإجماع، ولا يطلب منها إعادتها بخلاف الصيام.



وأوضح الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما الحكمة في قضاء المرأة الحائض للصوم دون الصلاة؟»، أن هذا يعتبر تخفيفًا من الله عز وجل على المرأة، فقال العلماء إن شهر رمضان الصيام أيامه معدودة لا تتكرر وعدده محصور ثلاثين يومًا أما الصلاة فهى كل يوم فقالوا ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم وذلك تخفيفًا على المرأة.



وأكد أن المرأة ممنوعة من الصلاة والصوم وقت الحيض بالنص والإجماع، وذلك لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» رواه مسلم.



وأضاف أن النصوص فرقت بين قضاء الصلاة والصوم بالنسبة للحائض، فأوجبت عليها قضاء الصيام وأسقطت عنها قضاء الصلاة رحمة بها، لأن الصلاة يشق عليها قضاؤها بخلاف الصوم، ففي صحيح مسلم: «أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل، فقالت عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة».





محظورات على المرأة الحائض

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن المرأة الحائض يجوز لها زيارة المقابر فلا حرج في ذلك شرعا.

وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن هناك أمورا ممنوعة على المرأة الحائض وهي: عدم الصلاة ولا الصيام ولا مس المصحف، والمعاشرة مع الزوج للمتزوجة، ولا الطواف بالبيت الحرام على المختار في الفتوى، وما عدا ذلك تمارس حياتها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن المرأة الحائض لو زارت المقابر، فلا تقرأ القرآن بلسانها، ولكن يجوز لها الدعاء وترديد الأذكار للميت.