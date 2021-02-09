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برلماني يكشف حقيقة فصل 9 أعضاء من حزب الوفد ويكشف مؤامرتهم ..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:41 م
أزمة حزب الوفد
أزمة حزب الوفد
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إبراهيم القادري
قال النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، إن حزب الوفد اليوم دعانا إلى اجتماع مهم، وتم أثناء الاجتماع فصل عضوية 9 من قيادات الحزب، مؤكدا أن رئيس الحزب في نهاية الاجتماع أثبت بالأدلة والفيديوهات صحة ما قاله وأحقية فصل الأعضاء.

وأضاف "وهدان"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، كانت هناك مجموعة من الأعضاء تريد اختطاف حزب الوفد من ليبراليته، ويردون إخوانيته على مدار عامين أو ثلاثة قادمة.

وأوضح أن رئيس الحزب في هذه الحالة يقوم بعرض الأمر علي رئيس مجلس النواب، واطلاعه على مجريات الأمور؛ لأخذ الإجراءات اللازمة تجاه إلغاء أو عدم إلغاء عضوية النائب من مجلس النواب، وفي هذه الحالة يتم إسقاط عضوية النواب، وهناك إجماع من أعضاء حزب الوفد على إسقاط عضويتهم في البرلمان.

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