المصريين الأحرار يهنئ السودان بإعلان الحكومة.. ويشيد باختيار نجلة المهدي

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، دولة السودان الشقيقة المضي في تشكيل حكومة جديدة لخدمة البلاد، وانتقاء أفضل الكوادر لتولي الحقب الوزارية.





وقال الحزب في بيان له، إن اختيار الدكتورة مريم صادق المهدي لوزارة الخارجية وهي اختيار موفق لانتقاء واجهة دبلوماسية وسياسية وطنية من الدرجة الأولي لتلك الحقبة المهمة.





وأضاف الحزب، أن الوزيرة الجديدة لها باع كبير في العمل السياسي والوطنى بدأ من الالتحاق بصفوف المقاتلين في أسمرة، ووصلت لرتبة رائد، وصولا لمنصب نائب رئيس حزب حزب الأمة القومي.









والمح الحزب إلى أن الوزيرة الجديدة ترعرعت في الزعيم الراحل صادق المهدي وتتلمذت على يد ابيها مما اثقلها الخبرة والمعرفة ولها مواقف عده يشهد لها الجميع.









وأعرب الحزب عن تمنياته التوفيق والنجاح لحكومة السودان الجديدة ونجلة المهدي في مسؤولية حقبة وزارية غاية الأهمية والخطورة، واثقين إنها تستطيع إدارة الأمور بصورة جيدة لتخدم بلادها وأفريقيا من موقعها.







