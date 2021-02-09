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أخبار العالم

من القاهرة.. إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام بموعد الانتخابات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:43 م
فلسطين
فلسطين
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أكدت الفصائل الفلسطينية في البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني، الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على اجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

واتفق المجتمعون على دعم لجنة الإنتخابات المركزية والعمل على تذليل اية معوقات تواجهها کي تتمكن من القيام بمهامها على اكمل وجه، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة بالضفة وغزة والقدس وتتولى هذه المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها والقضايا الناشئة عنها، ويصدر الرئيس الفلسطيني مرسومًا رئاسيا بتشكيلها وتوضيح مهامها استنادا لهذا التوافق وطبقا للقانون.

واكدوا ضرورة معالجة افرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والإجتماعية والاجتماعية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة خالية من كل مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

واتفق المجتمعون على عقد إجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر مارس القادم بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات للتوافق على الأسس والآليات التي يتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد.

ووجه المجتمعون الشكر لمصر الشقيقة لرعايتها لهذا الاجتماع الهام ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية وجهودها المتواصلة لإنهاء الانقسام، وإستعادة الوحدة الوطنية، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
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