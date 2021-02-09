لمنع التسول .. 30 مراقبا ومشرفا على تنظيم ساحات المسجد الحرام

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال إدارة الساحات بالمسجد الحرام، أكثر من ٣٠ مراقب ومشرف يعملون سويًا على الإشراف على ساحات المسجد الحرام وتنظيم الممرات داخلها.





وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام الأستاذ أحمد العتيبي، أن مهام الإدارة تتمثل في توجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم ومنع مزاولة مهنة البيع في الساحات والتدخين داخلها، ومتابعة المتسولين داخل الساحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل المسجد الحرام وتنظيم الساحات والممرات والحد من الافتراش ووضع الأمتعة داخلها ومراعاة معالجة كل ما يخل براحة الزوار والمصلين فور وصولهم وحتى مغادرتهم.





وزاد العتيبي بأن الإدارة تعكف أيضًا على إرشاد التائهين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة إذا تطلبت الحاجة، وتسهيل وصول المصلين إلى داخل المسجد الحرام, وأروقته وتوسعاته من خلال إخلاء الممرات وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها وإعاقة الدخول إلى المسجد الحرام.



