بدون مسكنات .. 5 حيل خارقة تخلصك من ألم المفاصل

والتورم إليك علاجات منزلية يقدمها موقع برايت ايد تساعد على تقليل الأعراض وتطور المرض وتحسين نوعية حياتك. هل تعانى من ألم المفاصل





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1. يمكنك تغيير نظامك الغذائي.

يولد الجسم استجابة مناعية للدفاع عن نفسه من خلال مهاجمة أنسجته عن غير قصد. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية لالتهاب المفاصل . لتخفيف آلام المفاصل قدر الإمكان ، تجنب منتجات الألبان واللحوم المصنعة. يوفر النظام الغذائي الصحي والطبيعي إنزيمات تعمل ضد الالتهاب وتقلل من آلام المفاصل.





2. يمكنك التحكم في وزن جسمك.

وجدت الدراسة أن الضغط الإضافي على المفاصل يجعل الغضروف ينكسر بسهولة ، مما يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل، إن الحفاظ على وزن مناسب يزيل الضغط عن المفاصل ، ويخفف من التيبس والألم.





3. يمكنك استخدام ضمادات البذور الساخنة والباردة.

استخدام البرودة أو الحرارة مفيد في تخفيف التهاب المفاصل والألم الناتج عن التهاب المفاصل . تسهل الحرارة الحركة عن طريق تحسين الصلابة.





في الوقت نفسه ، تقلل درجة الحرارة من استجابة الأعصاب ، مما يقلل الألم. يمكن صنع الضمادات في المنزل باستخدام قطعة قماش قطنية مليئة بحبوب الذرة أو البقوليات أو الشوفان أو الأرز ، وجميع العناصر التي تحافظ على درجة حرارتها لفترة طويلة.





4. يمكنك تجربة التدليك.

يزيد التدليك من إنتاج مادة السيروتونين التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية. لذلك ، يُنصح بتدليك المفاصل والعضلات المصابة بانتظام ، لأن القيام بذلك يساعد في تخفيف الألم الناتج عن التهاب المفاصل.





5. يمكنك تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية.

أوميجا 3 لها وظيفة أخرى مهمة في الجسم، وهي زيادة التمثيل الغذائي وتعزيز حرق الدهون.. نتيجة لذلك ، يتم فقدان الوزن. هذا يخفف الضغط على المفاصل المصابة ويقلل الألم بشكل ملحوظ.





يوجد هذا الأحماض الدهنية في المكسرات وأسماك المياه الباردة (مثل التونة والسردين والسلمون) وبذور القنب الغنية أيضًا بمواد أخرى مضادة للالتهابات. تسمح كمية صغيرة منها يوميًا للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل باستعادة صحتهم.



