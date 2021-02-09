نصر سالم: توازن القوى في الفضاء يحيد استخدام الأسلحة.. وعسكرته بدأتها أمريكا

أكد اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن عسكرة الفضاء بدأتها أمريكا في عام 1970، من خلال منظومة الدفاع الصاروخي "حرب النجوم"، حيث إنها كانت تدير شبكة أقمار صناعية من إحدى ولاياتها، موضحًا أن هذا جاء كرد فعل لوضع غواصات نووية روسية في المحيطات.





وأضاف "سالم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن روسيا تخوفت من وجود أسلحة أمريكية في الفضاء موجهة ضدها، مؤكدًا أنها بدأت للتدخل ضد الأقمار الصناعية الأمريكية.





وأشار إلى أن حركة روسية جعلت أمريكا تعود للقرون الأولى من خلال استخدام البوصلة في الحروب، مؤكدًا أن أمريكا تخوفت من دخول الصين بقدرات عالية في عسكرة الفضاء.



