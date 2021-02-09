صلاح مصيلحي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير البحيرات

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتمام كبير بتطوير البحيرات، والرئيس يؤكد أهمية المشروع القومى للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض فى الانتاج ببعض البحريات ولذلك تدخل الرئيس.





ولفت إلى أن الرئيس يتابع كل ما يتم فى تطوير البحيرات، وأكد أن التطوير و استخدام الخبرات الأجنبية سيكون هناك انتاج أعلي.





وأشار إلى أن الانتاج اليومى كان يصل لـ ثلاثة وأربعة أطنان، ولكن بعد ذلك انخفض، وكشف أن عمليات التطوير و أزالة الحشائش سينتج عنه زيادة فى الانتاج.



