ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صلاح مصيلحي: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتطوير البحيرات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:58 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتمام كبير بتطوير البحيرات، والرئيس يؤكد أهمية المشروع القومى للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاض فى الانتاج ببعض البحريات ولذلك تدخل الرئيس.

ولفت إلى أن الرئيس يتابع كل ما يتم فى تطوير البحيرات، وأكد أن التطوير و استخدام الخبرات الأجنبية سيكون هناك انتاج أعلي.

وأشار إلى أن الانتاج اليومى كان يصل لـ ثلاثة وأربعة أطنان، ولكن بعد ذلك انخفض، وكشف أن عمليات التطوير و أزالة الحشائش سينتج عنه زيادة فى الانتاج.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صلاح البلك: مشروعات التنمية أعادت الحياة إلى سيناء.. فيديو

هيئة الثروة السمكية: مصر الأولى أفريقيا في الاستزراع السمكي بـ2 مليون طن "فيديو"

الزراعة: الرئيس وجه بتطهير البحيرات للاستفادة منها

صلاح مصيلحي: مشروع الفيروز يستهدف توفير 13 ألف طن من الأسماك

رئيس هيئة الثروة السمكية: تم استهداف 13 ألف طن من الأسماك الخاصة بالمياه المالحة بـ شرق التفريعة

أبرزها فرص عمل للشباب .. برلماني يعدد مزايا تطوير بحيرة البردويل

ترشيحاتنا

لأول مرة.. الحوثيون يحددون شرطًا لوقف هجماتهم الإرهابية

برج القاهرة يتزين باللون الأحمر احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى المريخ .. شاهد

الأزهر: مقررات شهر يناير محذوفة ولن ترد في أسئلة الامتحانات

قرار عاجل لـ البحرين لاحتواء كورونا

أمن الغربية يكشف هوية جثة مقابر المحلة

عقوبات مالية كبيرة فى انتظار كهربا والشحات بالأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر

احذر .. 3 عادات خاطئة تفعلها يوميا تصيبك بالسرطان