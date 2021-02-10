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تعليم

21 فبراير... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تٱثير الموسيقى على الإنتاج العلمى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:02 ص
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021، حيث يهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

ومن هذه الدورات التدريبية دورة حول تأثير الموسيقى على الإلنتاج العلمى وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.

ويتم تنفيذ هذه الدورات داخل دار الضيافة بحرم جامعة حلوان وسط اجرائات احترازية من كورونا . 

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وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
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