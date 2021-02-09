السخرية ونظرة المجتمع لنا بتضايقنا.. تفاصيل حياة منى ومي من ذوي الهمم ..فيديو

روت مي ومنى، تفاصيل التعايش مع إعاقتهما وكيفية ممارسة حياتهما بشكل طبيعي، كما تحدثتا عن حزنهما من نظرة المجتمع كونهما من قصار القامة.





وقالت "مي"، في حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة "النهار"، "إحنا عايشين حياة طبيعية، ولكننا نشعر بالضيق بسبب نظرة الناس لنا في الشوارع".





وأضافت "مي"، "قدمت على كارنيه الخدمات المتكاملة منذ عام لـ إ ثبات الإعاقة، ولكن لم أحصل عليه حتى الآن، وذلك من أجل الحصول على حقوقنا، وتوفير سيارات معاقين لنا، والحصول على شقة".





وتابعت "مي"، "كنت أتوجه إلى المدرسة بشكل طبيعي مع والدتي إلى أن التحقت بـ معهد فني تجاري، وبعد التخرج تم توظيفي في مكتبة الطفل في بيت ثقافة، وأنا عندي 32 سنة".





ومن جانبها، قالت مني " لا يوجد فارق بين الفرد الطويل وقصير القامة، وجالنا عرسان كتير، ولكننا نرفض فكرة الزواج".



