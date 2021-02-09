الدوري الإسباني.. شوط أول نظيف بين ريال مدريد وخيتافي

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ريال مدريد وخيتافي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في المباراة المؤجلة من الدور الأول ضمن منافسات الدوري الإسباني.







سيطر الملكي على مجريات الشوط بشكل تام، وكان الاستحواذ من نصيبه بنسبة 75%.







كما سدد الملكي 8 تسديدات مباشرة على المرمى دون رد من خيتافي، ونفذ بنزيما ثلاث محاولات هجومية قوية على مرمى خيتافي، لكن لم يتمكن الملكي من ترجمة السيطرة إلى أهداف خلال الشوط الأول.





يزاحم الملكي نادي برشلونة على وصافة ترتيب الدوري بعد عودته إلى قطار الانتصارات، وسيحاول الفوز اليوم واستغلال تعثر أتلتيكو مدريد بعد تعادله أول أمس، من أجل تقليل الفارق ومحاولة العودة للمنافسة على صدارة الدوري.







وفي المقابل، يقدم خيتافي أداء غير مستقر هذا الموسم، حيث تلقى هزيمة بثلاثية نظيفة من إشبيلية، ليتجمد رصيده عند النقطة 24 في المركز الثالث عشر.