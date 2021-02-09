ستمهد كل الطرق .. محافظ كفر الشيخ يكشف الجديد في مبادرة تطوير القرى

كشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تفاصيل تشقق منزل سكني في كفر الشيخ.





وأضاف نور الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إخراج الأهالي من المنزل وتم تسكينهم في مكان قريب وتم صرف إعانة عاجلة للأهالي، ونعمل على متابعة الموضوع بطريقة هندسية حتى لا تحدث مشكلة.





وأوضح أنه أخرجنا السكان من العقار المائل استضفنا الأهلي في أحدى المدارس الإعدادية ولا يوجد أي اصابات، متابعا أن قمنا بإزالة العقار لأن اللجنة الهندسية أكدت في تقريرها ضرورة إزالته.





وأكمل أن نسعى لبناء المنزل لنفس الأسر في نفس الموقع بعد إزالة المبنى، لافتا إلى أن العقار منذ 20 سنة وبالقرب من مجري مائي وربما تكون أثرت على أساساته.





وفي السياق نفسه أكد نور الدين، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى ستدخل الحياة لأهالينا في القرى، مشيرا إلى انها ستمهد كل الطرق في القرى وتوابعها.



