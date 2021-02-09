ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ستمهد كل الطرق .. محافظ كفر الشيخ يكشف الجديد في مبادرة تطوير القرى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:59 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
Advertisements
عادل نصار
كشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تفاصيل تشقق منزل سكني في كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إخراج الأهالي من المنزل وتم تسكينهم في مكان قريب وتم صرف إعانة عاجلة للأهالي، ونعمل على متابعة الموضوع بطريقة هندسية حتى لا تحدث مشكلة.

وأوضح أنه أخرجنا السكان من العقار المائل استضفنا الأهلي في أحدى المدارس الإعدادية ولا يوجد أي اصابات، متابعا أن قمنا بإزالة العقار لأن اللجنة الهندسية أكدت في تقريرها ضرورة إزالته.

وأكمل أن نسعى لبناء المنزل لنفس الأسر في نفس الموقع بعد إزالة المبنى، لافتا إلى أن العقار منذ 20 سنة وبالقرب من مجري مائي وربما تكون أثرت على أساساته.

وفي السياق نفسه أكد نور الدين، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى ستدخل الحياة لأهالينا في القرى، مشيرا إلى انها ستمهد كل الطرق في القرى وتوابعها.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طقس سيئ وأمطار متوسطة تضرب كفر الشيخ.. فيديو وصور

تخفيف الإجراءات.. محافظ كفر الشيخ يعلن بدء تلقى طلبات مبادرة "التصالح حياة"

محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي بالعاصمة لمتابعة بدء تلقي طلبات مبادرة التصالح حياة

محافظ كفر الشيخ يزف بشرى سارة لأهالي مطوبس .. تعرف على التفاصيل

محافظ كفر الشيخ: الهيئة الهندسية حلت أزمة مشروع الإسكان الاجتماعي

شاهد.. استمرار أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

ماسكيرانو: الأهلي أبهرني أمام بايرن.. وصلاح نقل الكرة المصرية إلى مستوى جديد

زواج الفنانات من الدعاة من الحقيقة لـ الشائعة

ألقى خطابًا ملتويًا .. تصرف غريب من محامي ترامب في محاكمة العزل

موسيماني فى ورطة .. الأهلي يخسر 3 لاعبين أساسيين أمام بالميراس فى مونديال الأندية

فرمان من فيفا.. حرمان حسين الشحات وكهربا من المشاركة في مباراة بالميراس.. اعرف السبب

لميس الحديدي: حسين الشحات وكهربا وضعا الأهلي في أزمة بسبب أبو تريكة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر

احذر .. 3 عادات خاطئة تفعلها يوميا تصيبك بالسرطان