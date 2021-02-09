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تفاصيل أزمة مدينة سفنكس الجديدة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:04 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف المهندس أحمد الزفتاوي رئيس اتحاد ملاك إحدى القرى السكنية، عن تفاصيل أزمة مدينة سفنكس الجديدة مع الدولة.

وقال "الزفتاوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، فوجئنا بقرارات تطالب بدفع 5 ملايين جنيه لتوصيل المرافق، مؤكدا أن "هذا الرقم خرافي".

وأضاف "هذا الرقم كبير، ومعندناش أي خدمات ولا ماء وكهرباء ولا هاتف أرضي، وهذه الأرض مسجلة شهر عقاري، ونحن على الطريق الصحراوي مباشرة".

وتابع الزفتاوي، أن الحالة الاقتصادية التي نعيشها في ظل أزمة فيروس كورونا صعبة، موافقين على التصالح ولكن الرقم المطلوب كبير، مختتما "الرحمة أرجوكم".

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