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فن

صورة الأسانسير شبه صورة الريد كاربت .. علا رشدي تمازح متابعيها بصورة مع زوجها .. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:37 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة علا رشدى صورتين لها مع زوجها الفنان أحمد داود من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 


وعلقت علا رشدى قائلة "أظن صورة الاسانسير شبه صورة الريد كاربت بالظبط".


وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم، وأيضا في بطولة مسلسل بـ 100 وش مع نيللي كريم وآسر ياسين. 


وتدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
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