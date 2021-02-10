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الصناعات الهندسية: القرى ستصبح مثل المدن بعد التطوير .. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:03 ص
تطوير الريف
تطوير الريف
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إبراهيم القادري
قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الآن جاء دور أبناء مصر في بناء دولتهم، مؤكدا أن القيادة السياسية أكدت وأصدرت قرارات بتوفير حياة كريمة للمواطنين في قرى الريف.

وأضاف محمد المهندس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دي ام سي" ، قرارات القيادة السياسية تتمثل في مبادرة حياة كريمة وتعمل هذه المبادرة على توفير مستلزمات الحياة الكريمة للمواطنين في الريف ومنها الصرف الصحي ورصف الطرق وتوصيل الطاقة الكهربية.

وأوضح محمد المهندس ، بعد العمل الذى ستقوم به مبادرة حياة كريمة في تطوير الريف لن يكون هناك شيء متواجد في المدينة غير متواجد في القرى.
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