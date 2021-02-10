الصناعات الهندسية: القرى ستصبح مثل المدن بعد التطوير .. فيديو

مصر في بناء دولتهم، مؤكدا

، إن الآن جاء دور

وأضاف محمد المهندس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى" المذاع علي قناه " دي ام سي " ، قرارات القيادة السياسية تتمثل في مبادرة حياة كريمة وتعمل هذه المبادرة على توفير مستلزمات الحياة الكريمة للمواطنين في الريف ومنها الصرف الصحي ورصف الطرق وتوصيل الطاقة الكهربية.

وأوضح

، بعد العمل الذى ستقوم به مبادرة حياة كريمة في تطوير الريف لن يكون هناك

متواجد في المدينة غير متواجد في القرى.

شيء