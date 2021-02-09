النائب يحيى الكدواني: رسوم المرور ليست عالية وتصب في صالح المواطن .. فيديو

أكد النائب يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أنه يؤيد زيادة الرسوم على تراخيص السيارات، موضحا أن من لديه سيارة لديه مقدرة مالية على تحمل الزيادة.





وأضاف الكدواني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أنه عندما صدر قرار برفع رسوم الملصق الإلكتروني للسيارة يتحمل تكلفتها صاحبها تم زيادته من 50 إلى 75 جنيها.





وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الزيادة الجديدة لا تتجاوز قيمة صفيحة بنزين، مؤكدا أن رسوم المرور ليست عالية وفي النهاية تصب في صالح المواطن.





وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي استحداث مادة 51 مكررا بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والتي فرضت رسما يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، علي أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.