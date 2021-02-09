وزير المالية: 3 أسباب وراء نجاح مصر في إصدار السندات وحجم الطلب عليها

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن طرح السندات لاجل أربعين عام بسعر فائدة 7.50 % شهدت إقبالًا وتغطية بلغت 4.4 مرة تعكس الثقة في الاقتصاد المصري قائلًا : " النهاردة المستثمرين بيحبوا محافظهم الاستثمارية تكون متضمنة لادوات دين مصرية لانهم جربونا في أكثر من موقف وكان في أكبر تحدي لهؤلاء المستثمرين هي جائحة " كورونا " حيث وضعت بعض الدول قيود ًا للحد من خروجهم إحنا في مصر ماعملناش كده الي عاوز يخرج كانوا بياخد فلوسه عادي ويخرج ".





وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا: "ايضًا حدث ذكلك في أزمة الاسواق الناشئة في 2018 حيث جرب المستثمرون قدرة الاقتصاد المصري وفي ظل جائحة " كورونا " زادت من أعباء الضغط على كثير من الدول بما أعاق وفائهم بإلتزامتهم في سداد مستحقات اصحاب السندات لكن الحمد لله مصر سددت كل الي عليها سواء سندات مستحقة أو عوائد عليها "





وواصل : " دول الثلاث اسباب الرئيسية لعملية نجاح الطرح .. وعاوز أذكركم في مايو الماضي وفي ظل ظروف الجائحة الصعبة كانت الاسواق مغلقة نزلنا وأخدنا بسعر نسبيًا أعلى من المتوسط في ظل حالة التخوف واللايقين ومسار الوباء دفع المستثمرين لرفع معدل مخاطرة عالي لتوفير السيولة لكن مع ظهور أمل اللقاحات بما ساد حالة من التفاؤل والدليل على كدة سعر برميل البترول وصل 61 دولار بسبب زيادة الطلب في أخر ثلاثة او أربعة اسابيع "





قال الوزير أن الإصدار الاخير سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/2021 بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومى المصرى وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومى وهى أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.

كانت مصر قد نجحت ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة ٣,٧٥ مليارات دولار على ثلاث شرائح ( ٥، ١٠، ٤٠ سنة) وبقيم مصدرة تبلغ ٧٥٠ مليون دولار، و١,٥ مليار دولار، و١,٥ مليار دولار على التوالي شهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة ٤٠ عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.





شهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغوافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى ١٦,٥ مليار دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدولية فى السندات الدولية.

