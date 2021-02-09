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منوعات

قصة رجل تخلى عن حياته ليعيش في الغابة بمفرده قبل 10 سنوات

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:08 م
كوخ مارك في الغابة
كوخ مارك في الغابة
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أماني إبراهيم
تجربة غريبة خاضها رجل أربعيني قبل 10 سنوات، تخلى فيها عن كل التقنيات على كوكب الأرض ليعيش منعزلا على جزيرة نائية، وذلك بعد تزايد القضايا البيئية بشأن مستقبل الكوكب.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تخلى مارك بويل (40 عاما) عن حياته المعتادة عندما كان في الثلاثين من عمره، حيث اتخذ قراره في عام 2008 واستعد حينها وترك وظيفته في متجر للأغذية الصحية المستدامة في بريستول البريطانية.

وعاش مارك، الذي نشأ يتيمًا في أيرلندا، بدون نقود تمامًا لمدة ثلاث سنوات مما ألهمه لكتابة كتاب (الرجل المفلس - The Moneyless Man) الذي أصبح من أكثر الكتب مبيعًا. 

ومع عائدات الكتاب، اشترى مارك قطعة أرض في غرب أيرلندا، على بعد ساعة بالسيارة من جالواي، حيث بنى كابينة وسكن حيث يتيح للمسافرين العيش بدون إيجار وذلك إيمانا بقضيته لعدم الاستغلال المادي. 

يقول مارك ، الذي يعيش في مكان منعزل بدون أي طاقة كهربائية، إنه تعلم أن يكون أكثر تقديرًا للطبيعة بفضل أسلوب حياته غير العادي، وذلك بعد أن خاب أمله من زيادة الاستهلاك واستنزاف موارد الأرض.

وعبر عن رغبته في عدم الزواج أو الإنجاب مدعيا ان كوكب الأرض ليس مكانا يشجع على إنجاب المزيد من الأطفال، ولكنه يعترف أيضا أن حكمه على العالم أنه سيئ جاء بعد العديد من العلاقات الرومانسية. 

يقول مارك لبين: "أحيانًا أشعر أنني أود أن أعود إلى المجتمع مرة أخرى"، وقراره بعدم الإنجاب يأتي من مخاوفه بشأن مصير العالم، والذي سيعيش على سطح الأرض 10 مليارات شخص قريبًا جدًا.
قصة رجل تخلى عن حياته ليعيش في الغابة بمفرده قبل 10 سنوات
قصة رجل تخلى عن حياته ليعيش في الغابة بمفرده قبل 10 سنوات
قصة رجل تخلى عن حياته ليعيش في الغابة بمفرده قبل 10 سنوات
قصة رجل تخلى عن حياته ليعيش في الغابة بمفرده قبل 10 سنوات
قصة رجل تخلى عن حياته ليعيش في الغابة بمفرده قبل 10 سنوات
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