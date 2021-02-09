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محمد معيط: السياحة والأسواق التجارية الدولية أكثر ما يهدد الاقتصاد المصري

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:07 م
الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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ندي رأفت
أشار الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إلى أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات ، ولكن أكبرهم  السياحة ، مضيفًا أن الدخل القومي من السياحة قبل أزمة كورونا كان يبلغ حوالي 14 مليار دولار ، معقبًا : " لكن اليوم زي ما احنا شايفين مفيش سياحة " .

وأضاف " محمد معيط " في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، أن هناك تحدي آخر للاقتصاد المصري ، وهو الأسواق التجارية الدولية ، فقد أثرت عليها كورونا بالسلب ، وأدت إلى غلق أسواق الكثير من الدول ، وبالتالي فإن الصادرات المصرية تأثرت أيضا بالسلب ، مما أثر على العملة والاقتصاد المصري .

وتابع وزير المالية ، أن في هذه الظروف التي نمر بها لجأنا إلى التوفير إلى أن يعود الاقتصاد المصري مرة أخرى ، مشيرًا إلى أن سبب طرح هذه السندات والتي توصلت إلي 4.4 ، يرجع إلى الموازنة العامة للدولة المصرية .

وعقب " معيط " قائلا : " لم نكن نتوقع انخفاض تكلفة الأسواق بهذا المنظر ، وان انخفاض التكلفة هو الذي شجعنا على طرح هذه السندات ، حيث لم نعرف ما سوف يحدث للأسواق التجارية الدولية في الفترة المقبلة " .
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