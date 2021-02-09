يدور عامين حول المريخ .. مدير جامعة الشارقة: مسبار الأمل يضعنا على خريطة العالم الفضائي

قال الدكتور حميد النعيمي مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن مسبار الأمل هو مشروع اماراتي عربي عالمي وضع والعالم العربي على خارطة العالم الفضائي بفخر واعتزاز . الإمارات





وأضاف حميد النعيمي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" مسبار الأمل وصل إلى المدار المحدد له ليدور على كوكب المريخ وبعد شهرين يصل إلى نقطة إرسال المعلومات إلى الأرض".





وتابع حميد النعيمي:" مسبار الأمل به كاميرا رقمية وأجهزة رصد بالاشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء وذلك لتصوير كوكب المريخ وتجميع البيانات من الغلاف الجوي السفلي والعلوي للمريخ وذلك على مدار اليوم وعلى مدار فصول السنة المريخية".





واكمل حميد النعيمي:" بيانات مسبار الأمل سوف تكون ضخمة وقد يحتاج تحليلها شهرين أو 3 او سنة "، مضيفا" وفق الخطة الاولية سوف يستمر مسبار الامل في الدوران حول المريخ وارسال المعلومات على الأرض لمدة عامين ".



