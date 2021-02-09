خالد عكاشة: مصر قامت بجهود كبيرة فى اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية قامت بمجهود كبير فى اجتماعات الحوار الوطنى الفلسطيني، موضحًا أن ذلك تم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن القيادة السياسية و الشعب المصري يقف بجانب الفلسطينيين، لنيل حقوقهم والوصول لحالة من الاستقرار لدفعهم لمستقبل أفضل.





ولفت إلى أن الرئيس السيسي إعاد شعار أن القضية الفلسطينية هي قضة العرب المركزية، وذلك بعد أن تم ترك تلك القضية لفترة من الزمن.





وأشار إلى أن، الرئيس السيسي كان يكلف الخارجية بالحديث و عرض القضية الفلسطينية فى كل المحافل الدولية، وأن الرئيس يسعى للتوصل لـ الاستقرار فى فلسطين و من أجل الحصول على أكبر قدر من حقوقه.



