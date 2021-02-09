ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد عكاشة: مصر قامت بجهود كبيرة فى اجتماعات الحوار الوطني الفلسطيني

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:07 م
العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري
Advertisements
البهي عمرو
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية، إن الدولة المصرية قامت بمجهود كبير فى اجتماعات الحوار الوطنى الفلسطيني، موضحًا أن ذلك تم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن القيادة السياسية و الشعب المصري يقف بجانب الفلسطينيين، لنيل حقوقهم والوصول لحالة من الاستقرار لدفعهم لمستقبل أفضل.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي إعاد شعار أن القضية الفلسطينية هي قضة العرب المركزية، وذلك بعد أن تم ترك تلك القضية لفترة من الزمن.

وأشار إلى أن، الرئيس السيسي كان يكلف الخارجية بالحديث و عرض القضية الفلسطينية فى كل المحافل الدولية، وأن الرئيس يسعى للتوصل لـ الاستقرار فى فلسطين و من أجل الحصول على أكبر قدر من حقوقه.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أبو العطا: مصر دائما سند أساسي للشعب الفلسطيني

خالد عكاشة: مصر قدمت إسهامات كبيرة في تسوية المصالحة الفلسطينية

كيف قرأت الصحف العمانية جهود السلطنة تجاه القضية الفلسطينية؟

خالد عكاشة: الوصول للاستقرار الأمني بعد 2011 تم بأسرع من المتوقع

اللواء محمد إبراهيم قبل اجتماع القاهرة: مصر على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية

جمال بيومى: لا مجال للخلاف بين الفصائل والأحزاب الفلسطينية الآن

ترشيحاتنا

رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا

ألقى خطابًا ملتويًا .. تصرف غريب من محامي ترامب في محاكمة العزل

فرمان من فيفا.. حرمان حسين الشحات وكهربا من المشاركة في مباراة بالميراس.. اعرف السبب

هجوز خلاص.. شاهد حفل زفاف شيما الحاج على منذر رياحنة في سكن البنات

عزل كهربا والشحات بسبب اختراق الفقاعة الطبية

3 أعوام على إطلاق العملية العسكرية الشاملة في سيناء.. كيف هزمت القوات المسلحة الإرهاب على أرض الفيروز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر

احذر .. 3 عادات خاطئة تفعلها يوميا تصيبك بالسرطان