والد الطفل ضحية الدهس يكشف تفاصيل الحادث .. فيديو

أكد الشربينى محمود، والد الطفل الذي توفي تحت عجلات سيارة يقودها طفل أن ابنه كان فى الشارع مع أصدقائه، مشيرًا إلى أن هناك طفلا آخر يقود سيارة، مؤكدا أنه جاء مسرعا وصدمه وتسبب في وفاته.





وأضاف محمود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن والد الطفل الذي يقود السيارة هو من يعطي السيارة دائما لابنه وتكون بعلمه.





وتابع أن والد الطفل أنكر اتهامات أن ابنه هو من أخطأ، مؤكدا أنه يدعي أن ابنه قاد السيارة دون علمه.



