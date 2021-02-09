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توك شو

والد الطفل ضحية الدهس يكشف تفاصيل الحادث .. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:30 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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محمود محسن
أكد الشربينى محمود، والد الطفل الذي توفي تحت عجلات سيارة يقودها طفل أن ابنه كان فى الشارع مع أصدقائه، مشيرًا إلى أن هناك طفلا آخر يقود سيارة، مؤكدا أنه جاء مسرعا وصدمه وتسبب في وفاته.

وأضاف محمود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن والد الطفل الذي يقود السيارة هو من يعطي السيارة دائما لابنه وتكون بعلمه.

وتابع أن والد الطفل أنكر اتهامات أن ابنه هو من أخطأ، مؤكدا أنه يدعي أن ابنه قاد السيارة دون علمه.

وكان طفل في السابعة من العمر قد لقى مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة يقودها طفل في الثامنة، أثناء لهوه أمام منزل أسرته بقرية العيادية بشربين في محافظة الدقهلية.
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