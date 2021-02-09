سعره سينخفض 14 جنيها.. خبير أسواق المال: الاستثمار في الدولار خطر

أكد وائل عنبة، خبير أسواق المال، أن تحقيق العائد المادي الكبير للأموال يعد مخاطرة، حيث إن تحديد 20% فائدة على الأموال تمثل مخاطرة بالأموال، ويجب أن نشك في الأمر.





وأضاف "عنبة"، "خلال مداخلة عبر "سكايب" ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن أفضل الوسائل التي يجب الاعتماد عليها بوضع الأموال بها هي العقارات والذهب أو البنك أو البورصة أو العملات، موضحًا أن هذه الوسائل هي الأكثر التي استعان بها المواطنون للاستثمار، إلا أن الاستثمار في العملات يكون بالسالب الوقت الحالي، نتيجة تراجع الدولار أمام الجنيه.





وأوضح أن الاستثمار في البورصة هام جدًا، وثقافة الاستثمار في البورصة قليلة، ومرتبطة بأحداث مأساوية بخسارة الأموال، والاستثمار بها جذاب ويحتاج إلى تشجيع الدولة، مؤكدًا أن الذهب هو الملاذ الأول والأمن للاستثمار في أوقات الخطر خلال أزمة فيروس كورونا، والاستثمار في العقارات يمرض ولا يموت، وحاليًا العقار مريض ومتوقف في البيع والشراء.



