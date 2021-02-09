محسن أحمد يكشف سبب غياب مدير التصوير طارق التلمساني وحقيقة وعكته الصحية ..فيديو

كشف محسن احمد مدير تصوير أن مدير التصوير حقيقة وعكة طارق التلمساني وأكد أنه بصحة جيدة ولدينا زملاء يتواصلون معه ومنذ اسبوعين تواصلت معه .
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى "المذاع علي قناه " دى ام سى" ، خلال عودتي من مهرجان الاسكندرية فوجئت باتصال هاتفي من احمد المرسي وكان مع علي الخط طارق التلمساني وشكرني لأني أهديته كتاب التكريم الذى تم اعطائه الي في مهرجان الإسكندرية السينمائي .
واوضح محسن احمد ، طارق التلمساني أحد المبدعين في تاريخ السينما المصرية وهو منافس متميز بالنسبة لي مؤكدا انا وهو كنا زملاء مرحلة وقد مررنا بوعكة صحية وهو في طريقه إلى الشفاء التام من هذه الوعكة .