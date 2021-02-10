أخبار التوك شو .. موعد انفراجة كورونا .. وانفعال أحمد موسى .. مصر دولة جاذبة للاستثمار رغم كورونا

قدمت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تناقش قضايا المواطنين نعرض لكم أبرزها.









أكد ستيفن فان جوشت عالم الفيروسات البلجيكي، أنه ارتكبت بلجيكا خطأ في ديمسبر الماضي وقررت تسهيل الإجراءات الأحترزاية الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة.





وتوقع جوشت، في تقريرا عرضه الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن انفراجة كبيرة في أواخر إبريل المقبل بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا التوقع جاء بعد مراجعة الوضع الوبائي في مصر.





كشف المهندس أحمد الزفتاوي رئيس اتحاد ملاك إحدى القرى السكنية، تفاصيل أزمة مدينة سفكس الجديدة مع الدولة.





وقال الزفتاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه فوجئنا بقرارات تطالب بدفع 5 مليون جنية لكي توصيل المرافق ، مضيفا أن :"هذا الرقم خزعبلي ومانعرفش كام صفر الرقم ده".





وتابع رئيس اتحاد ملاك إحدى القرى السكنية، أن :"هذا الرقم كبير وماعندناش أي خدمات ولا ماء وكهرباء وهاتف أرضي، وهذه الأرض مسجلة شهر عقاري ونحن على الطريق الصحراوي مباشرا، و2 عاما نعيش على هذه الأمور".





كشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تفاصيل تشقق منزل سكني في كفر الشيخ.





وأضاف نور الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم إخراج الأهالي من المنزل وتم تسكينهم في مكان قريب وتم صرف إعانة عاجلة للأهالي، ونعمل على متابعة الموضوع بطريقة هندسية حتى لا تحدث مشكلة.





أرجع الدكتور محمد خورشيد، استشاري جهاز هضمي بطب قصر العيني، تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر خلال الأسبوعين الماضيين لعدة أسباب.

وقال خورشيد، في مداخلة هاتفية لبرنامج الآن، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، إن الاستراتيجية التي تتبعها الدولة في الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد والتي قامت على فكرة العزل المنزل، مؤكدا أن هذا الأمر خفف الضغط على المستشفيات وساهم بشكل كبير في انخفاض أعداد الإصابات.

وتابع أن من يذهب للمستشفى من يعاني أعراض قوية تستوجب العزل بعيدا عن المنزل، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تنفذها الدولة المصرية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية عوامل هامة في الأزمة.





انفعل الإعلامي أحمد موسى، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بإيقاف لاعبي النادي الأهلي حسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهربا. وقال أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء اليوم، الثلاثاء، "ده استهتار، في أشد الوقت نديكم في حاجة لكم، ومخالفة الإجراءات الاحترازية، والكابتن الخطيب لابد أن يواجه عدم الانضباط للشحات وكهرباء، ولازم عقاب قوي".

وأكد مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن جمهور الأهلي غاضب من تصرفات كهرباء والشحات غير المنضبطة تمامًا، متابعا أن النادي الأهلي من الممكن أن يدفع ثمن استهتار الشحات وكهرباء.





أكد السفير أحمد ابو زيد سفير مصر في كندا، أن الاقتصاد المصري جاذب للاستثمار وبالفعل دولة كندا تذهب للاستثمار في مصر وفي مجالات عدة ومنها التنقيب عن الذهب.

وأضاف أبو زيد، في حوار عبر زوم، مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة جاذبة للاستثمار رغم كورونا العالمية، مشيرا إلى أن هناك زيادة في التبادل التجاري بين مصر وكندا.

وتابع السفير أحمد ابو زيد سفير مصر في كندا، أن كندا دولة متقدمة في التعليم وتطرح فرص للطلبة المصريين جيدة وليس التعليم فيها مكلفا بشكل كبير مثل أمريكا أوروبا.





قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن بحيرة البردويل في غاية الأهمية للقطاع، مضيفا أن هناك جهود مهمة تبذل لتطوير البحيرات في مصر.

وأضاف القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن بحيرة البردويل واحدة من أنقى البحيرات المصرية وعلى مستوى العالم.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن فيها أنواع سمك متعددة وعلى درجة عالية من الجودة للتصدير بالإضافة إلى استخدامه في مصر.





أكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب أنه عند الموافقة على زيادة رسوم تراخيص السيارات لا بد من مراعاة شرائح معينة من الشعب المصري مؤكدا أن الفلاح المصري يستخدم الجرار الزراعي والمقطورة الزراعية وأيضا سيارات نقل الموتى.

وأضاف وهدان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أنني كنت أتمنى أن يتم استثناء تلك الفئات لانها تستحق الدعم.



