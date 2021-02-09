معهد الحرم المكي يعلن الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني 1442هـ

أعلنت الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف، الخطة الدراسية للفصل الدراسي الثاني 1442هـ، وتتضمن الخطة الأسابيع الدراسية المتبقية بالتواريخ والمهام التي سيتم تنفيذها في العملية التعليمية من الطلاب والطالبات وأعضاء التدريس بالمعهد.





وشملت الخطة في أسبوعها الرابع تقديم الواجب الأول وفي الأسبوع الخامس والسادس اختبار الفترة الأولى، أما الأسبوع السابع فسيكون مخصصًا للواجب الثاني وفي الأسبوع التاسع سيكون للواجب الثالث، وسيكون اختبار الفترة الثانية في الأسبوع الحادي عشر والثاني عشر، والأسبوع الثالث عشر سيكون للواجب الرابع وفي الأسبوع الخامس عشر رصد لدرجات مواد التقويم المستمر.



وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمعهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي بأن الخطة الدراسية أتت من أجل تجويد العملية التعليمية ومعرفة الطلاب والطالبات بما يتوجب عليهم تنفيذه من أعمال دراسية لضمان تفوقهم وتميزهم وتحقيق النتائج المأمولة.





وقدم الشيخ صالح السلمي شكره للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس على حرصه بتقديم أفضل الخدمات لطلاب العلم في المسجد الحرام.