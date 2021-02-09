ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

القبض على جواهرجي بتهمة الاتجار في العملة الصعبة بالإسماعيلية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:46 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط صاحب محل مجوهرات بحوزته عملات محلية وأجنبية وماكينة عد نقدية وهاتف محمول، وقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


يأتي ذلك فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظًا على الاقتصاد القومى للبلاد.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مطبخك صغير .. 3 خطوات هامة لاستغلال مساحته وترتيبه

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر