القبض على جواهرجي بتهمة الاتجار في العملة الصعبة بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط صاحب محل مجوهرات بحوزته عملات محلية وأجنبية وماكينة عد نقدية وهاتف محمول، وقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية.









وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









يأتي ذلك فى إطار تكثيف جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المبذولة فى مجال جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظًا على الاقتصاد القومى للبلاد.