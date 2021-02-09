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اقتصاد

خبير: 1.97 تريليون دولار حجم استثمارات قطاع التحول الرقمي بحلول 2022

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:29 م
التحول الرقمى
التحول الرقمى
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علياء فوزى
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد العالمي شهد نموًا متصاعدًا لرقمنة الإنتاج، وتنمية الصناعات الرقمية، وتضخم الأعمال التجارية، وظهور كيانات رقمية عملاقة في الفترة الماضية، موضحا أن أحدث إحصائيات شركة البيانات الدولية توقعت (IDC) نمو حجم استثمارات الشركات في مجال التحول الرقمي لتصل الى 1.97 تريليون دولار بحلول عام 2022.


وأضاف "السيد"، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لدعم التحول الرقمى فى كافة القطاعات الاقتصادية، فقد وضعت وزارة قطاع الأعمال العام سياسات كاملة للتحول الرقمي على مستوى الشركات التابعة بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية التي تم تطويعها للتناسب مع السوق المصري، وذلك بالتطبيق في 12 قطاعًا مختلفًا تعمل بها الشركات، ويشمل 6 محاور أساسية وهي المالية، المخازن، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية.

تابع " تم إطلاق مبادرة التحول الرقمى لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" مصر، التى تستهدف إتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل لكل إدارات العمل بالشركة، مثل الإدارة المالية، إدارة المشتريات، إدارة البيع والتوزيع، والتخزين وغيرها من الإدارات، وبلغ إجمالى حجم المعاملات التراكمى للمشروعات متناهية الصغر عبر وسائل الدفع غير النقدي منذ بداية التطبيق فى ديسمبر 2018 وحتى نهاية 2020 نحو 2.5 مليار جنيه، موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها نحو 416 ألف عميل".

وأكد أن قطاع البنوك استطاع مواكبة التطور التكنولوجى وإتاحة خدماته أون لاين، حيث يتم تقديم القروض الإلكترونية عن طريق الإنترنت بشكل سريع وحصلت معظم البنوك في مصر على حلول Mobile Wallet من شركة فورى لصرف وتحصيل الأموال من العملاء مما يمكنها من تقديم خدماتها دون الحاجة للذهاب بأنفسهم إلى البنك.

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