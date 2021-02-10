خالد عكاشة: مصر بذلت مجهودات كبيرة لدعم القضية الفلسطينية.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، و تعليقا على الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، إن هناك حزمة من القرارات تحقق نقلة إيجابية للقضية الفلسطينية بكاملها.





وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن مصر بذلت جهودًا كثيرة عبر مؤسساتها المختلفة من أجل العمل على حل القضية الفلسطينية".





وتابع خالد عكاشة: " مصر تقدم الدعم السياسي للفصائل الفلسطينية من أجل خلق واقع فلسطيني جديد يحقق مصالح الشعب الفلسطيني".





وأكمل خالد عكاشة: "مصر بذلت جهودًا دولية من أجل حل القضية الفلسطينية بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وآخر ملامح الدعم هو اجتماع الجامعة العربية لدعم القضية الفلسطينية ".





ولفت خالد عكاشة:" يتم الآن وضع خارطة طريق واقعية وحقيقية تنقل فلسطين إلى إجراء انتخابات داخل فلسطين".