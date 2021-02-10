خالد عكاشة: مصر بذلت مجهودات كبيرة لدعم القضية الفلسطينية.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وتعليقا على الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، إن هناك حزمة من القرارات تحقق نقلة إيجابية للقضية الفلسطينية بكاملها.
وأضاف خالد عكاشة في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن مصر بذلت جهودًا كثيرة عبر مؤسساتها المختلفة من أجل العمل على حل القضية الفلسطينية".
وتابع خالد عكاشة: "مصر تقدم الدعم السياسي للفصائل الفلسطينية من أجل خلق واقع فلسطيني جديد يحقق مصالح الشعب الفلسطيني".
وأكمل خالد عكاشة: "مصر بذلت جهودًا دولية من أجل حل القضية الفلسطينية بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني، وآخر ملامح الدعم هو اجتماع الجامعة العربية لدعم القضية الفلسطينية ".
ولفت خالد عكاشة:" يتم الآن وضع خارطة طريق واقعية وحقيقية تنقل فلسطين إلى إجراء انتخابات داخل فلسطين".