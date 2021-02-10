خبير تكنولوجيا مالية: عملة البتكوين غير مدعومة من أي دولة أو بنك مركزي.. فيديو

قال أحمد منصور خبير التكنولوجيا المالية إن عملة البتكوين غير مدعومة من أى دولة وأي بنك مركزي، مؤكدًا أنه رغم ذلك قامت شركة " تسلا" برفع سعرها وأصبحت تسجل ما يقرب من 47 ألف دولار.





وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن ما حدث من "تسلا" بشراء مليار ونصف من البتكوين والاستثمار فيها جعل الكثير من الهيئات العالمية تدعو للتجربة.



