خبير تكنولوجيا مالية: عملة البتكوين غير مدعومة من أي دولة أو بنك مركزي.. فيديو

قال أحمد منصور خبير التكنولوجيا المالية إن عملة البتكوين غير مدعومة من أى دولة وأي بنك مركزي، مؤكدًا أنه رغم ذلك قامت شركة "تسلا" برفع سعرها وأصبحت تسجل ما يقرب من 47 ألف دولار.
وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أن ما حدث من "تسلا" بشراء مليار ونصف من البتكوين والاستثمار فيها جعل الكثير من الهيئات العالمية تدعو للتجربة.
وأسّس هذه العملة ساتوشي ناكاموتو، الذي برز اسمه للمرة الأولى بعد الإعلان عن فكرة بتكوين عام 2009، ثم اختفى صاحب هذا الاسم من ساحة تطوير عملة بيتكوين بشكل سريع عام 2010 بعد أن سلّم جميع مهامه المتعلقة بتطوير العملة وموقع الإنترنت الرئيس الخاص بها إلى أنشط المتطوعين في مجتمع بيتكوين.