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أخبار العالم

"الجهاد الإسلامي" تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:35 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" اليوم الثلاثاء، عدم المشاركة في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة، وقالت إن هذه "انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته".


وبحسب "روسيا اليوم"، قالت الحركة في بيان إنها "شاركت في جولة الحوار الوطني التي انطلقت الاثنين في القاهرة برعاية الأشقاء في جمهورية مصر العربية"، لافتة إلى أن وفدها عرض رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيدا عن اتفاق أوسلو.


وأضافت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، واعتبارها المرجعية  لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج، وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر مارس المقبل، وفق ما أكده بيان القاهرة".


وأضافت: "فيما يتعلق بانتخابات السلطة، فإن الحركة قررت عدم المشاركة في انتخابات مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته".








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