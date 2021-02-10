الطيب عباس: عرض متاحف جديدة في المتحف الكبير لأول مرة

قال الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية، إن المتحف المصري الكبير يعتبر من أهم المشاريع السياحية و الأثرية عالميًا، موضحًا أن هذا المتحف الكبير و هو بالفعل كبير، لما يمتلكه من متاحف.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، ببرنامج المواجهة تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن هناك إشادات دولية فى حق المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه رسميًا، وأكد أن الأضواء تسلط على المتحف الكبير.





وأشار إلى أن ما يتم عرضه فى المتحف الكبير يعتبر لـ فترات تاريخية مختلفة، وأنهم يستخدمون وسائل تكنولوجيا عالية، وهناك خدمات لـ ذوى القدرات الخاصة.





وأكد أن أساليب العرض ستسهل على المواطنين و الزوار، الوصول لما يريدون.





وكشف أن متحف التحرير كان مخصص لـ عرض 35 ألف قطعة، ولكن بعد الاكتشافات الأجيرة التى تجاوز الـ 160 ألف قطعة، كان علينا توفير مكان لعرض ما هو مخزن، ولذلك تم تجهيز المتحف الكبير.





وتابع : " هناك موقع إلكترونى سيتم اطلاقة، بشأن المتحف المصري الكبير، وأوضح أنهم يتلقون دعوات من مؤسسات علمية ومتاحف كبيرة للتعاون قبل افتتاح المتحف".





ولفت إلى أن هناك متاحف كانت موجودة فى المخازن، وتم استخراجها لوضعها فى المتحف الكبير، وأكد أن هناك متاحف تعرض لأول مرة بالمتحف الكبير.



