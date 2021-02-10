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توك شو

فتاتان من قصار القامة: رفضنا عروضًا كثيرة للزواج.. والحرية أحسن.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:58 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
أجرت الإعلامية ريهام سعيد، حوارًا مع الفتاتين "مي ومني" من ذوي الهمم، في حلقة اليوم من برنامجها "صبايا الخير" المذاع على  قناة "النهار".

وقالت مي، إنها  تبلغ من العمر 30 عامًا وشقيقتها مني تبلغ من العمر 28 عامًا،  ويواجهان مشكلة التنمر والتعرض للمضايقات والتنمر من المجتمع.

وأضافت "مي"  في حوارها مع الإعلامية ريهام سعيد، إنهما  قدما على كارنيه الخدمات المتكاملة منذ عام ولكن بدون أي استجابة للآن، لافتة إلى أنها تخرجت في معهد فني تجاري، وتعمل بأحد مراكز الثقافة بمكتبة الطفل.

وواصلت: "كنا بنزعل في الأول من تعليقات الناس ولكن الآن لا نهتم.. ومفيش فرق بين الإنسان الطويل والقصير غير العقل، ونمثل وعملنا مسرحيات كتير وإعلانات  كثيرة".

من جانبها قالت منى: "رفضنا الكثير من عروض الزواج، وقالت :"جالى عرسان كتير من طوال القامة ورفضت والحرية أحسن، وقعدتي جنب بابا وماما أحسن".
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