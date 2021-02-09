مدير الكرة بالزمالك ينفي طلب باتشيكو بالاستغناء عن مدرب حراس المرمى

نفى أشرف قاسم المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد عن طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بالاستغناء عن خدمات عمرو عبد السلام مدرب حراس مرمى الفريق في الفترة الحالية.





وأضاف أن عمرو عبد السلام يقوم بدوره على أكمل وجه في الجهاز المعاون لباتشيكو، والمدير الفني لم يطلب رحيل مدرب الحراس في الفترة الحالية.





مشددًا على أن مستوى حراس المرمى بالفريق متميزون والدليل على ذلك قلة الأهداف التي استقبلها الفريق في المباريات التي خاضها الفريق في الموسم الحالي، ويرجع ذلك لدور عمرو عبد السلام مدرب الحراس مع حراس مرمى الفريق.