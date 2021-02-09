خليط طبيعي يحافظ على بشرة طفلك

تحتار بعض الأمهات فى الطرق الصحيحة لحماية بشرة طفلها وطرق العناية بها لذلك يكشف موقع هيلث عن أفضل خليط للحفاظ على بشرة الطفل.

استخدم خليط من اللبن الرائب وقشر البرتقال المجفف

هناك أبحاث محدودة حول فوائد اللبن الرائب على الجلد. ومع ذلك ، تشير دراسة حديثة إلى أن اللبن الرائب أو منتجات الجلد المخمرة الأخرى قد توفر بشرة صحية وناعمة. أيضًا ، قد يساعد الجلد البرتقالي المجفف في الحفاظ على البشرة رطبة وناعمة

تحضير خليط من اللبن الرائب وقشر البرتقال المجفف وتطبيقه على بشرة طفلك



لا يحتوي على مواد كيميائية قاسية ، وبالتالي لا يكون لها أي آثار جانبية. ومع ذلك ، من الجيد دائمًا إجراء اختبار رقعة لمنع أي حساسية. قد تستغرق هذه العلاجات أيضًا وقتًا أطول لإظهار تأثيرها ؛ ومن ثم ينصح باتباع هذه العلاجات لمدة شهر أو شهرين لرؤية النتائج.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.