في استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل محطة مناولة لتجميع المخلفات بالمعادي

استجابت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لشكاوى المواطنين بمنطقة زهراء المعادى من وجود محطة مناولة لتجميع المخلفات والقمامة موجودة بجانب مرور المعادي ومواجهة للشطر السابع.





وأوضحت الشكوى إنه منذ إنشاء محطة تجميع القمامة وهى تصدر لهم الروائح الكريهة وتعرض حياتهم وحياة أبنائهم للأمراض والأوبئة والخطر وقام بعض عارضى الشكوى بوصفها بأنها «مأساة حقيقية».





ووجهت نائب المحافظ على الفور بسرعة التعامل وتم التنسيق مع المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حى المعادى لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الشأن للوصول إلى حل فورى وسريع وبالفعل تم رفع المخلفات وإخلاء محطة المناولة خلال 24 ساعة من وصول الشكوى للمنطقة الجنوبية.





وأكدت أن الأعمال تمت على قدم وساق دون توقف للتأكد من انتهاء المهمة على الوجه الأكمل وللاطمئنان على سلامة وصحة المواطنين والحفاظ عليهم وعلى مواطنى المنطقة المحيطة.



