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بين الناس

عجوز يناشد المسئولين تثبيت نجله في العمل وزيادة راتبه للحد الأدنى

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:58 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن "ر. ع. ع"، من سكان مركز منيا القمح محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، المسئولين، الموافقة على تثبيت وتعيين نجله وزيادة راتبه إلى الحد الأدنى للأجور.


ويقول فى مناشدته: "ابني هو العائل لأخواته 5 بنات وأنا ووالدته، وهو متزوج ولديه 4 من الأبناء، ولدان وبنتان، يعمل في شركة بعقد ويتقاضى 1200 جنيه فقط شهريا، لا تكفيه مواصلات من قريتنا إلى الزقازيق، وحتى الآن لم يتم تثبيته وتعيينه بشكل دائم مع العلم بأنه ليس لديه أى مصدر رزق ثابت، وأنا مريض بعدة أمراض مزمنة ومعاشى 750 جنيها لا يكفى لتكاليف العلاج".
 

وناشد المسئولين التدخل لحل هذه المشكلة والنظر إليهم بعين الرحمة، والموافقة على تثبيته ورفعه للحد الأدنى للأجور حتى يتمكنوا من الاستقرار فى حياتهم.
 

للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 
01286052637


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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