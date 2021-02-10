عجوز يناشد المسئولين تثبيت نجله في العمل وزيادة راتبه للحد الأدنى

ناشد المواطن "ر. ع. ع"، من سكان مركز منيا القمح محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، المسئولين، الموافقة على تثبيت وتعيين نجله وزيادة راتبه إلى الحد الأدنى للأجور.









ويقول فى مناشدته: "ابني هو العائل لأخواته 5 بنات وأنا ووالدته، وهو متزوج ولديه 4 من الأبناء، ولدان وبنتان، يعمل في شركة بعقد ويتقاضى 1200 جنيه فقط شهريا، لا تكفيه مواصلات من قريتنا إلى الزقازيق، وحتى الآن لم يتم تثبيته وتعيينه بشكل دائم مع العلم بأنه ليس لديه أى مصدر رزق ثابت، وأنا مريض بعدة أمراض مزمنة ومعاشى 750 جنيها لا يكفى لتكاليف العلاج".





وناشد المسئولين التدخل لحل هذه المشكلة والنظر إليهم بعين الرحمة، والموافقة على تثبيته ورفعه للحد الأدنى للأجور حتى يتمكنوا من الاستقرار فى حياتهم.





للتواصل مع الشاكى من خلال رقم

01286052637









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