اجتماع مجمع كهنة الفيوم برئاسة نيافة الأنبا أبرام .. شاهد

عقد مجمع كهنة إيبارشية الفيوم برئاسة نيافة الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية اليوم اجتماعا بدير القديس الأنبا أبرآم بالعزب بالفيوم.

بدأ الاجتماع بالقداس الإلهي وفيه تم تدشين بعض أواني المذبح والألواح المقدسة لخدمة كنائس الإيبارشية، كما استعرض نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم في إجتماعه بالآباء الكهنة عقب القداس عددًا من الأمور الرعوية داخل الإيبارشية ، كما أجاب علي الاستفسارات المقدمة من الآباء الكهنة في نواحي الرعاية والخدمة .

كما القى القمص لوقا يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بالفيوم كلمة بعنوان: رصد بعض الظواهر الروحية والاجتماعية والنفسية في زمن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجرت صلوات القداس والاجتماع الذي تلاها وسط إجراءات إحترازية صحية دقيقة.

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جامعة الفيوم تستضيف رئيس مجلس الأعمال الأفريقي





استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم اليوم الدكتورة أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الأفريقي ورئيس لجنة التجارة بمجلس أعمال الكوميسا ورئيس الجمعية المصرية لسيدات الأعمال.





جرى ذلك بحضور أ. د كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل ، ود. عدلي سعداوي العميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل والسادة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.





أعلن رئيس الجامعة بأن الهدف الأساسي من الزيارة هو بحث إمكانية التفاهم بين معهد البحوث ومجلس الأعمال الأفريقي ومجلس أعمال الكوميسا، وبما يعود بالنفع على الطرفين وخاصة في إطار تنظيم حملات مشتركة لإعادة رسم الصورة الذهنية عن مصر في القارة الأفريقية ومقاومة التسويق السلبي الذي تروجه بعض قوى الإرهاب الخارجية عن مصر.









وأضاف شديد أن اللقاء تضمن سبل التنسيق المشترك بين المؤسسات العلمية والبحثية لخدمة الدور المصري التاريخي في تبني القضايا الافريقية لتعزيز التواصل الانساني والتعليمي والبحثي في المحافل الافريقية بالتوازى مع الدور الحكومي والسياسي مما يسهم في زيادة الوعي الثقافي بين شعوب القارة الافريقية والذي تضمن الاتفاق على تنظيم مؤتمر دولي عن دور الثقافة والفنون في تحقيق أهداف التنمية الإفريقية ٢٠٦٣ وذلك تحت مظلة جامعة الفيوم بمشاركة دول الاتحاد الأفريقي ليشمل عدة محاور منها إبراز دور المؤسسات الثقافية والتعليمية والبحثية، وأوجه الاستثمار في الثروات بين دول القارة، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب الأفريقي، وأهمية الثقافة والفنون والإعلام لتعضيد الهوية الأفريقية لتبادل الثقافات بين دول القارة.