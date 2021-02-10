مدخنة مصنع متوقف منذ 35 عاما تعرض حياة أهالي قرية الجعفرية في الغربية للخطر

استغاث المواطن أنس عبد السلام الشناوى، المقيم بقرية الجعفرية مركز السنطة التابعة لمحافظة الغربية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود مدخنة لمصنع طوب متوقف منذ أكثر من 35 عاما.





ويقول فى رسالته "نعانى من وجود مدخنة لمصنع طوب متوقف منذ أكثر من 35 عاما وأصبحت الأرض المحيطة بها عبارة عن جباسة رمل وزلط ومعدات ثقيله لتفريغ وتعبئة مواد البناء وهذه المدخنة أصبحت متهالكه وغير صالحة وتبعد عن الطريق العام للجعفرية و بركة السبع بحوالي خمسة عشر مترا ومستودع الأنابيب 2 متر والسكن 40 مترا.





وأضاف "أصبحت تمثل كارثة على منطقة مستودع الأنابيب"، مؤكدا أنه غير مؤهل بوسائل إطفاء سوى خط مياه نصف بوصة، لافتًا إلى أنه تقدم بشكوى رسمية للوحده المحليه بالجعفرية بتاريخ 11/1 برقم 1 ولكن للأسف الشديد لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجهت بشكوى أخرى لرئيس مجلس ومدينة السنطة بتاريخ 11/16 برقم 138 ولم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.









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