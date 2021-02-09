ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أهم الأخبار.. الفصائل الفلسطينية توجه الشكر للسيسي.. والخارجية الأمريكية تؤكد دور المباحثات لحل أزمة سد النهضة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:50 م
محمد زهير
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي:


وجهت الفصائل الفلسطينية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية سيادته للحوار الوطني الفلسطيني.وانتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة.


أقلعت طائرتي نقل عسكريتين من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملة بكميات كبيرة من المساعدات الغذائية إلى جمهورية السودان للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل  المواطنيين السودانيين.


أكد كريستيان جيمس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تدرك أهمية سد النهضة الأثيوبي وأنها قضية شائكة، وأضاف جيمس، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أمريكا تجدد المساعي الدبلوماسية من أجل حل أزمة إثيوبيا، مستدركا أن لا أريد استباق الأحداث بالإعلان عن أي خطوات تجاه أزمة سد إثيوبيا.


تزين برج القاهرة باللون الأحمر، وذلك احتفالا بوصول مسبار الأمل إلى المريخ، كانت قد أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، في حدث تاريخي.


كشفت مصادر خاصة بالأهلي، عن أن هناك عقوبات مالية كبيرة تنتظر الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣. 


أعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، اليوم الثلاثاء، استعداده لسحب القوات العسكرية التركية من ليبيا، وقال أردوغان في كلمة له خلال الإعلان عن برنامج الفضاء الوطني التركي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يهاجمه بسبب تحركاته في ليبيا، وفقًا لصحيفة "حرييت" التركية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمريكا تهنئ الإمارات بنجاح مهمة مسبار الأمل.. ماذا قالت؟

شاهد .. برج خليفة يحتفي بوصول مسبار الأمل إلى المريخ

انتهاء أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة

الفصائل الفلسطينية توجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه ورعايته للحوار الوطني الفلسطيني

الرئيس يوجه بفتح معبر رفح ودعم مواطني قطاع غزة

مصر تدعو الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني لمنظمة التحرير ولجنة الانتخابات المركزية لعقد اجتماع بالبلاد في مارس المقبل

ترشيحاتنا

مختبر ووهان الصيني بريء من انتشار فيروس كورونا في العالم

دينيلسون: بالميراس يواجه خطر الخسارة أمام الأهلي في مونديال الأندية

القرار نهائي .. الأهلي: لا يحق لنا التظلم على إبعاد حسين الشحات وكهربا عن مواجهة بالميراس

لميس الحديدي: حسين الشحات وكهربا وضعا الأهلي في أزمة بسبب أبو تريكة

الشحات وكهربا يعودان للقاهرة مع بعثة الأهلي الجمعة

3 أعوام على إطلاق العملية العسكرية الشاملة في سيناء.. كيف هزمت القوات المسلحة الإرهاب على أرض الفيروز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مطبخك صغير .. 3 خطوات هامة لاستغلال مساحته وترتيبه

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر