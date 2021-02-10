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بين الناس

موقف توك توك عشوائي بجوار نادى القضاة يثير غضب سكان شارع وينجت فى الإسكندرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الغضب بين أهالي وسكان شارع وينجت والمناطق المحيطة "ولكلي – حي شرق – مدينة الإسكندرية"، بسبب وجود موقف توك توك عشوائي بمنطقة أول ونجت تقاطع شارع مصطفى كامل بجوار نادى القضاة.


ويقول السيد سعيد الجزار، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "أغيثوا سكان شارع وينجت، فنحن نعانى أشد المعاناة من سائقى التكاتك البلطجية الذين فرضوا سيطرتهم على محيط المنطقة، ودائما ما يفتعلون المشاكل مع الركاب بسبب وبدون سبب وبعضهم يتاجر فى المواد المخدرة".


وأضاف: "إن الحياة بنطاق المنطقة أصبحت لا تطاق بسبب انتشار "التكاتك" على مرأى ومسمع من الجميع وفي مجلس المدينة، ذلك غير الأفعال التي تحدث من بعض السائقين كمعاكسة البنات وتشغيل أغانٍ بأصوات مرتفعة، وتحديد الأجرة على حسب أهوائهم"، وطالب المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة، خاصة أن قائدي تلك المركبات معظمهم من الأطفال.


وأشار إلى أن الوقوف العشوائي، والسير عكس الاتجاه، هما السمة الغالبة لهذه المركبة، غير الاختناقات المرورية، والسير برعونة، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى أن وراء كل مصيبة هى التوك توك، فأكثر وقائع خطف حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك، وذلك نتيجة لغياب الرقابة، والحل ليس فى منعه؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين منهم، ولتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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