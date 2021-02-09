ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ستمزقون أمريكا.. مرافعة نارية من محامي ترامب في محاكمة العزل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:54 م
ديفيد شون
ديفيد شون
Advertisements
محمد عثمان
حذر ديفيد شون، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في محاكمة العزل، اليوم الثلاثاء، من مغبة الإقدام على محاكمة الرئيس السابق، وما سيلحقه من ضرر بالولايات المتحدة.

وقال "شون"، خلال مرافعته بعد المحامي، بروس كاستور، إن "محاكمة ترامب ستؤدي إلى تمزيق البلاد، وستضعف مكانة الولايات المتحدة عالميًا".

وكرر شون انتقاد كاستور للمحاكمة، واصفًا إياها بـ "غير الدستورية" واعتبرها "قرارًا سياسيًا خاطئًَا".

واتهم شون المشرعين الأمريكيين بأن لديهم رغبة شديدة في عزل ترامب، مضيفًا: "لقد نفى مجلس النوب كل سمة من سمات الإجراءات الدستورية الواجبة التي يعتقد الأمريكيون أنها ما تجعل هذا البلد رائعًا للغاية.

وعرض شون فيديو مجمع لتصريحات عدد من النواب الديمقراطيين، بمن فيهم مدير المحاكمة، النائب جيمي راسكين، وهو يدعو لعزل ترامب من منصبه عام 2017، وهو نفس العام الذي تولى ترامب فيه السلطة.

وكشف الفيديو عن تصريحات لعدد كبير من الديمقراطيين الذين كرروا أكثر من مرة خلال الأربعة أعوام الماضية دعوات عزل الرئيس السابق.

وأشار شون إلى أن وصف الموقف بأنه تسرع في إصدار الأحكام سيكون أقل بكثير مما هو عليه في الواقع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عزل ترامب.. أحداث الكابيتول تطيح بـ الرئيس الأمريكي .. الدعوات المناهضة تزداد في الكونجرس والاقالة مطلب ديمقراطي

ترامب يعلن فريق دفاعه في محاكمته أمام مجلس الشيوخ

ترامب يعين محامين جدد بعد تخلي فريق دفاعه عنه فجأة

يواجه الاستدعاء بالأمر.. ترامب يرفض المثول للإدلاء بشهادته في محاكمة العزل

غير دستورية.. محامي ترامب: سنعترض على الإجراءات في محاكمة الرئيس السابق

محامي ترامب يوضح آليات دفاعه عن الرئيس السابق خلال محاكمة العزل

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: التشاور والمباحثات وسيلة جيدة لحل أزمة سد النهضة

بعد إيقاف الشحات وكهربا.. أحمد موسى ينفعل على الهواء ويجلد لاعبي الأهلي

شاهد حقيقة إزالة حي الحسين

هجوز خلاص.. شاهد حفل زفاف شيما الحاج على منذر رياحنة في سكن البنات

لأول مرة.. الحوثيون يحددون شرطًا لوقف هجماتهم الإرهابية

قرار عاجل لـ البحرين لاحتواء كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مطبخك صغير .. 3 خطوات هامة لاستغلال مساحته وترتيبه

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر