نجل عزت العلايلي: والدي دائمًا كان مؤمنًا بتواجد مساحته الفنية وعدم تأثرها بتقدم العمر

كشف الدكتور محمود العلايلي، نجل الفنان القدير الراحل عزت العلايلي ، أن والده كان لديه كبرياء وعزة نفس بشكل أكبر من اللازم .





وتابع "محمود عزت العلايلي"، في لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" في حلقة خاصة عن الفنان الراحل قائلًا : "على مدى الزمن كنت أتناقش مع والدي الراحل عن تقدم العمر والذي يرافقه من حيث النقص في المساحه على الساحة الفنية ، لكن هذه النقاشات كانت تفضي دائمًا إلى أن والدي كان يرى أن مساحته موجودة وأن الدور هو من سيطلبه وأن مساحته محجوزة دائمًا ، مضيفًا أن " الدور هو الذي بينادي صاحبه .. وده كان نقاش بينا طول الوقت وكان يقول هفضل لي مساحتي دائمًا والدور المناسب لمرحلتي السنية " .





ونفى نجل عزت العلايلي، أن تكون الاضواء قد انسحبت عن والده في السنوات الاخيرة قائلًا: "لم تنسحب الأضواء عنه إطلاقًا حيث أدى أدوارًا مهمة وتم تكريمه".

وأكد أنه تعلم من والده الراحل الكثير قائلًا: "النقاش بيننا دائمًا كان مفتوحاً طوال الوقت منذ صغري، خاصة أن لدي شقيقة واحدة كان يناقشها في كل شيء وأي وقت وبالتالي هو دربنا على النقاش منذ الصغر بشكل تدريجي وبشكل تعليمي ، إستغرق لفترة طويلة حتى وصلنا إلى فكرة المشاركة في إتخاذ أي قرار يخصنا في حياتنا ".





وكشف أن أوجه الاختلاف بينهما في اثناء النقاش كانت دائمًا تتعلق بوجهات نظر سياسية ، كون الراحل ينتمي لجيل مختلف قائلا: " كان متأثرًا بأمور كثيرة في حياته الطويلة فنيًا وسياسيًا بما اثر على وجهة نظره ، مثل القومية العربية ، ورغم الاختلاف في وجهات النظر إلا أن النقاش دائمًا كان يفضي إلى احترام تباين وجهات النظر وان نعزوها دائمًا لفكرة تعاقب الاجيال".





وأكد أن أهم ماتعلمه من والده وما يريد تعليمه لأبنائه هم ثلاثة قيم رئيسية أولها المسؤولية والجهد والمثابرة قائلًا: "كان دائمًا يقول علي أن أسعى وليس إدراك النجاح".