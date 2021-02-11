أفكار تتحول إلى واقع .. شباب قرية سرنباي يقضون على العشوائيات بالمحمودية بالجهود الذاتية

أطلق مجموعة من شباب قرية سرنباى التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، مبادرة تحت عنوان "هنجملها" والتي تهدف إلى تطوير الشوارع الجانبية المتهالكة التي يصعب وضعها داخل خطة الدولة لرصف الطرق.

وبتنفيذ تلك المبادرة تحولت القرية التي كانت تعانى من شوارع متهالكة وخدمات معدومة إلى حياة أخري يقودها عزيمة أهلها ودعم كبير من أجهزة الدولة.

وأوضح إسماعيل عبد الدائم إسماعيل، منسق مبادرة "هنجملها" وأحد سكان قرية سرنباى ، أن الفكرة بدأت من خلال قيام ٣ شباب من أهالي القرية بتطوير إحدي الشوارع في القرية بمساحة ٢٠٠ متر بهدف القضاء على معاناة الأهالي بسبب صعوبة السير في الشوارع.

في فصل الشتاء

وأضاف منسق المبادرة، أن الفكرة بدأت تنتشر في باقي شوارع القرية، وأصبح تنفيذها حلم ومطلب لكل فرد من سكان القرية، موضحًا أن عدد مؤسسي المبادرة ازداد حتى وصل إلى ١٢ شاب حتى الآن، وتم تقسيم الشباب إلى مجموعات عمل وفقًا لكل منطقة لتجميع التبرعات وشراء الانترلوك.

وقال حسين الوكيل، أحد المشاركين في المبادرة، أن الفكرة خرجت من القرية وأصبحت حلم لكل فرد داخل مركز المحمودية، وبعد فترة قليلة من التنفيذ تواصل مكتب محافظ البحيرة مع عضو من الفريق لحضور لقاء معه ومناقشة الخطة وتوضيح احتياجات القرية لإستكمال باقي المبادرة في كافة شوارع القرية والقرى المجاورة، و بالاضافة إلى دعم المبادرة بمبلغ مادي ١٠٠ ألف جنية.

وأكد الوكيل، أن دعم المحافظ لإستكمال تلك المبادرة تعد دفعة قوية لمساندة أفكار الشباب للمشاركة في تطوير الريف و النهوض بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن كان يوجد بعض الصعوبات أمام فريق العمل بسبب نقص التبرعات لضيق الحالة المادية لبعض الأهالي وعدم قدرتهم علي الدفع.

وأضاف منسق المبادرة، أن تنفيذها تعد طوق نجاة للأهالي، قائلًا : " بسبب سوء الطرق الجانبية كانت أوقات عائق في دفن الموتي وخصوصًا في فصل الشتاء"، مشيرًا إلى أن بعد نجاح المبادرة سيتم تنفيذها في باقي قرى المركز و جميع مراكز المحافظة.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على أهمية مبادرة "هنجملها " ومبادرة "مجلس إدارة الشارع"، في تجميل وتطوير المناطق العشوائية داخل المحافظة، بالإضافة إلى نشر الوعي لدى النشء والشباب والعمل على الحفاظ على البيئة بالشوارع وتطويرها ورفع كفاءتها اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وبيئيا وصحيا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات تقام برعاية ودعم رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

أوضح محافظ البحيرة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن ما تم تنفيذه في قرية سرنباى بمركز المحمودية من قبل الأهالي بمثابة إنجاز حقيقي علي أرض المحافظة يدل علي تكاتف الشعب والأجهزة التنفيذية للعمل على تنمية وتطوير الشوارع والميادين.

وأشار محافظ البحيرة، إلي أن تم تنفيذ جزء كبير من المبادرة داخل القرية، حيث تم الإنتهاء من أعمال تركيب الإنترلوك بمسافة تقدر بـ ٨٠٠ م من الشوارع الفرعية بالقرية، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم للقرية والوقوف على جميع الإحتياجات بها وتذليل جميع الصعاب لتحقق المبادرة كافة أهدافها كما انه جارى ادراج معظم الشوارع الرئيسية بها بخطة الرصف لهذا العام، بالاضافة إلى قيام المحافظة بتحمل نصف قيمة أعمال تركيب الانترلوك بباقى شوارع القرية وكذا تقديم ١٠٠ ألف جنيه دعم إضافي للقرية.

واشاد المحافظ بالروح الوطنية والوعى البيئى لدى المواطنين وجهود أبناء الوطن المخلصين للعمل على تنمية البيئة والمجتمع المحلي وحث الشباب للمشاركة في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية في دعم الجهود التنموية التي تتم في شتى القطاعات و المجالات.

وأضاف هشام آمنة، إن المحافظة من المحافظات الرائدة فى تلك المجالات وأن أهلها لديهم من الحس الوطنى والعمل المجتمعى الكثير وهو ما ظهر جليا فى أعمال تطوير وتنمية قرية واقد بكوم حمادة.

وأشار أنه جارى تنفيذ نفس تلك الأعمال بحى الزهور بأبو حمص وحى زهراء كفر الدوار داعيا جميع القرى والمناطق للمشاركة فى تلك المبادرات

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