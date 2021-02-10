سليمان وهدان يكشف أسباب تأخر قرار فصل بعض أعضاء حزب الوفد

علّق سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد والرئيس الشرفي له ، على أزمة فصل 10 أعضاء من حزبه قائلًا: " القرار جاء نتيجة لمشاكل كثيرة حدثت داخل الحزب على مدار الأشهر الماضية منذ انتهاء ا نتخابات مجلس الشيوخ أعقبها النواب"، مضيفًا أن العملية ظلت متوترة حتى جاء قرار رئيس الحزب اليوم والذي تقرر فيه فصل 10 أعضاء في مؤتمر اليوم .





وتابع "سليمان وهدان" في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " on" قائلًا: "كل الناس شايفة وعارفة المشاكل زي إقتحام الحزب وجمع توقيعات أمور كثيرة تسببت في الوصول لقرار اليوم وكان لزامًا اتخاذ قرار حاسم خاصة أن الحزب عريق وممتد ويمثل في ذاكرة الامة المصرية شيء عظيم جدًا ، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة أحدثت مشاكل كبيرة على مدار الفترة الماضية وحاولت إبتزاز كرسي " رئيس الحزب " عبر جمع توقيعات وإقتحام الحزب " .





وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد، أن المشاكل الداخلية اسهمت في اتخاذ القرار قائلًا: "رئيس الحزب طلع بعض "السيديهات" لبعض القيادات الذين تم فصلهم بما يؤكد التحريض على عدم استقرار الحزب " .





وأكمل " وهدان " ، قائلًا : " مش معقول يبقى فيه بث مباشر عبر اتخاذ الحزب كمنصة لقنوات فضائية معادية للشعب المصري وده حصل في يوم الاقتحام وتم البث من داخل حزب " الامة " إلى قنوات معادية لقناة الجزيرة والشرق ومكملين ..فكيف يحدث هذا في بيت الامة ؟ ، الذي تجاوز عمره 100 عامًا وزعيمه سعد زغلول ، مضيفًا أن ما حدث هو خرق للقواعد وعملنا جرح كبير بعد دورنا في ثورة 30 يونيو في تشكل جهة الانقاذ فإزاي نبقى منصة للقنوات المغرضة ؟ ".





عازيًا تأخر إتخاذ القرار منذ عملية الاقتحام إلى أسباب قائلًا : " عملنا مداولات ومحاولات لتهذيبهم وإثنائهم عن تصرفاتهم لكن جاءت القشة التي قسمت ظهر البعير بجمع توقيعات لعزب رئيس الحزب " .