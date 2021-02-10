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توك شو

«دينا علاء مشرف» بطلة تنس الطاولة تكشف سبب نجاحها .. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:22 ص
دينا علاء
دينا علاء
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إبراهيم القادري
قالت اللاعبة المصرية دينا علاء مشرف، بطلة "البينج بونج": إن "عائلتي جميعا تلعب لعبة البينج بونج وعندما بدأت تعلمها؛ أرادت والدتي أن اقوم بلعب لعبة التنس الارضي" .

وأضافت دينا علاء خلال لقائها في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع علي قناه " دي إم سي" : "كنت أسير مع والدي علاء مشرف في النادي الأهلي  رأيت صالة البينج بونج واردت تعلم اللعبة، وفي ذلك الوقت كنت أبلغ من العمر 7 سنوات.

وأوضحت دينا علاء: أول تألق لي  في لعبة البينج بونج  بدأ في بطولة افريقيا تحت سن 18 سنة وسني وقتها كان 14 عاماً وحدها حصلت علي منحة من الاتحاد الدولي وهذا أتاح لي الفرصة للسفر ولعب مباريات وبطولات كثيرة.

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