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تعيين شاب مصري مستشارًا للشرطة الأسترالية لشئون الجاليات.. تفاصيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:05 ص
صدى البلد
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هاني حسين
كشف هاني عادل مستشار الشرطة الأسترالية لشؤون الجاليات متعددة الثقافات، كواليس وتفاصيل وصوله لهذا المنصب.

وقال هاني عادل في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" سافرت إلى استراليا في 2008، واستراليا بها تعددية ثقافية وبها تنوع وتحترم الجاليات ".

وأضاف مستشار الشرطة الأسترالية: "بدأت العمل في المجال العام في استراليا، وتم ترشيحي لمنصب نائب رئيس أكبر جمعية في استراليا وكنا نقوم  بتنظيم نشاطات لتقديم أفضل صورة عن مصر والترويج عنها".
 
وتابع: "نتعاون مع وزارة الهجرة من أجل ربط شباب مصريين لا يتحدثون اللغة العربية للتعرف على إنجازات الدولة المصرية ".

وأكمل: "نعمل على ربط أفكار وثقافات الجاليات معًا، ولم أسع للحصول على منصبي الحالي ولكن تم ترشيحي من الشرطة الاسترالية".

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