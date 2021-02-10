تعيين شاب مصري مستشارًا للشرطة الأسترالية لشئون الجاليات.. تفاصيل

كشف هاني عادل مستشار الشرطة الأسترالية لشؤون الجاليات متعددة الثقافات، كواليس وتفاصيل وصوله لهذا المنصب.





وقال هاني عادل في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" سافرت إلى استراليا في 2008، واستراليا بها تعددية ثقافية وبها تنوع وتحترم الجاليات ".





وأضاف مستشار الشرطة الأسترالية: " بدأت العمل في المجال العام في استراليا، وتم ترشيحي لمنصب نائب رئيس أكبر جمعية في استراليا وكنا نقوم بتنظيم نشاطات لتقديم أفضل صورة عن مصر والترويج عنها".

وتابع: " نتعاون مع وزارة الهجرة من أجل ربط شباب مصريين لا يتحدثون اللغة العربية للتعرف على إنجازات الدولة المصرية ".





وأكمل: "نعمل على ربط أفكار وثقافات الجاليات معًا، ولم أسع للحصول على منصبي الحالي ولكن تم ترشيحي من الشرطة الاسترالية ".



