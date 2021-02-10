استشاري تغذية علاجية: الرياضة لها أهمية كبيرة في تحديد شكل الجسم.. فيديو

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إ ن الليمون يرفع معدل الحرق 8 سعرات، ولكنه يسبب قرحة في المعدة، منوها بأن عصرة الليمون لا تُعلي من حرق الدهون.





وأضاف فهمي ، خلال لقاء له لبرنامج رأي عام عبر فضائية "تن" ، أن رد فعل الشخص تجاه تناول الطعام؛ تحدد زيادة أو نقصان الوزن، مشيرا إلى أن الرياضة لها أهمية كبيرة في تحديد شكل الجسم.





وتابع استشاري التغذية العلاجية إن شرب المياه ضروري عند الاستيقاظ من النوم، وقبل النوم مباشرة، وأثناء وقبل وبعد ممارسة الرياضة.





وأشار "فهمي" إلى أن الشاي الأخضر يحتوي على كافيين.



