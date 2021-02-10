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منوعات

بـ تاتو وفستان كت.. سارة خليفة تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة.. صور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:17 ص
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران
شاركت الإعلامية سارة خليفة، صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت سارة خليفة، بإطلالة جذابة مرتدية فستانًا كت مشجر، ورسمت تاتو على كتفها، وتركت شعرها الذهبي الفاتح منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا متناسقًا مع إطلالتها.

يذكر أن سارة خليفة عملت بالإعلام عام "2012" وقدمت برنامج "شباب ستار" عام ، والذي تناول تقديم المواهب والمواضيع الشبابية، وانضمت لفضائية المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

وتقدم سارة خليفة حاليا برنامج "تريند" على شاشة قناة "ten"، الذي يتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة و الأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية، ويضم فقرة طبية ثابتة.

كان أول عمل لها على قناة art حيث قدمت برنامج " من القاهرة" واستمرت في تقديمه لمدة ثلاث سنوات وانتقلت بعدها إلى قناة الشرقية وبرزت كإعلامية ماهرة وذكية وقدمت العديد من البرامج عبرها لمدة خمس سنوات مثل برنامج شباب ستار 2012، وفي عام 2015 قدمت البرنامج الأمني " مهمات صعبة " الذي يناقش مغامرات الأشخاص في أصعب المهمات وما هي المعوقات التي واجهتهم وكيف نجح في قصته وحققها.


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