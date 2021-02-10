مدرب منتخب البرازيل السابق لـ صدى البلد: بالميراس سيعاني أمام الأهلي





وقال ألكسندر جراسلي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": الأهلي فريق منظم للغاية وقوي دفاعيا، في رأيي فريق بالميراس سيعاني أمامه".





وتابع:" على الجانب الآخر فريق بالميراس يتملك خيارات هجومية عديدة".





وأشار:" لقد لعبت ضد الإسماعيلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2015، عندما كنت مدربا لفريق أتلتيكو بترو أتلتيكو الأنجولي، وقد لاحظت بالفعل في ذلك الوقت وجود كرة قدم تنافسية ومنظمة للغاية في مصر".





وتابع:" اليوم وبعد 5 سنوات أرى كرة القدم المصرية أكثر تنظيمًا وتنافسية، أنا أقدر التنظيم الجماعي والتطور الفردي للاعبين".





وواصل:" محمد صلاح هو من أعرفه من الكرة المصرية هو لاعب ممتاز ويمتلك المهارة ويلعب كرة قدم حديثة".





كان بالميراس خسر أمام تيجريس المكسيكي بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية الأحد، بينما خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ، أول أمس الاثنين.





أكد ألكسندر جراسلي مدرب منتخب البرازيل للشباب السابق والمدير الفني الحالي لفريق فاسكو دا جاما تحت 20 عا، أن فريق بالميراس البرازيلي سيعاني أمام الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين، غدا الخميس، لتحديد المركز الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.